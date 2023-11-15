Muğla’da kaybolan Alzheimer hastası kadından acı haber
Muğla’da iki gün önce kaybolan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Melehat Akar, evine 3 kilometre mesafede ölü bulundu. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği düşünülen Akar’ın kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Muğla’da iki gün önce kaybolan Alzheimer hastası kadından acı haber geldi.
Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası Melehat Akar, 13 Kasım saat 23.00 sıralarında kayboldu.
Eşi, kendisinden habersiz evden çıkan Akar’ı bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını arama çalışması başlattı.