Muğla’da kaybolan Alzheimer hastası kadından acı haber

Muğla’da iki gün önce kaybolan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Melehat Akar, evine 3 kilometre mesafede ölü bulundu. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği düşünülen Akar’ın kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Muğla’da kaybolan Alzheimer hastası kadından acı haber - 1

Muğla’da iki gün önce kaybolan Alzheimer hastası kadından acı haber geldi.

Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası Melehat Akar, 13 Kasım saat 23.00 sıralarında kayboldu.

Eşi, kendisinden habersiz evden çıkan Akar’ı bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını arama çalışması başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Muğla’da kaybolan Alzheimer hastası kadından acı haber - 2

Çalışmalara Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) da destek verdi.

Aramalar sonucu Akar’ın bu sabah, jandarma tarafından evine 3 kilometre mesafedeki zeytinlikte cansız bedeni bulundu.
Muğla’da kaybolan Alzheimer hastası kadından acı haber - 3

Vücudunda herhangi bir darp ve kesici delici alet yarası bulunmayan Akar’ın kalp krizinden ölmüş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

Akar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.
Muğla’da kaybolan Alzheimer hastası kadından acı haber - 4

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DAHA FAZLA GÖSTER