Muharrem ayı 2023: Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olan Muharrem ayı bugün idrak edilmeye başladı. Muharrem ayında hangi ibadetlerin yapılacağı ve hangi duaların okunacağı, bu mübarek ayda ibadet ederek dolu dolu geçirmek isteyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?

Muharrem ayı 2023: Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir? - 1

Muharrem ayı ibadetleri ve duaları tüm Müslüman camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Hicrî takvime göre, Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zamandır. Kur'an'da kıymet verilen dört aydan biri olarak bilinen Muharrem ayında hangi dualar ve ibadetlerin yer alacağı araştırılıyor. Peki, Muharrem ayı ibadetleri ve duaları nelerdir? Muharrem ayında neler yapılır?

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Muharrem ayı 2023: Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir? - 2

MUHARREM NE DEMEK?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır.

Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

Muharrem kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de zaman birimi olan ay adı şeklinde geçmemektedir. Saldırıya maruz kalma dışında, savaşın haram olduğu aylardan bahsedilip Muharrem'le birlikte saygı gösterilmesi emredilmiştir.

Muharrem ayı 2023: Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir? - 3

MUHARREM AYINDA NELER YAPILIR, İBADETLERİ NELERDİR?

Muharrem ayında namaz kılınmalıdır. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)

Muharrem ayının onuncu gününe de, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir.

Muharrem ayı 2023: Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir? - 4

MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR

Muharrem ayının ilk gününde herbirinde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 İHLAS okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borsu ile götürmez. Bu ay bol bol istiğfar et.

Muharrem ayının ilk günü; her birinin başında Besmele çekerek (360) defa Ayetel kürsi'yi okursa arkasından 3-5 veya 7 kere;

"Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!

Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem."

Derse; dünyada bela görmez, istemediği her şeyden 1 sene boyunca korunur biiznillah. Sağlık ve selamette olur.

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