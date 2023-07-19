Muharrem ayı 2023: Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olan Muharrem ayı bugün idrak edilmeye başladı. Muharrem ayında hangi ibadetlerin yapılacağı ve hangi duaların okunacağı, bu mübarek ayda ibadet ederek dolu dolu geçirmek isteyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Muharrem ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
Muharrem ayı ibadetleri ve duaları tüm Müslüman camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Hicrî takvime göre, Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zamandır. Kur'an'da kıymet verilen dört aydan biri olarak bilinen Muharrem ayında hangi dualar ve ibadetlerin yer alacağı araştırılıyor. Peki, Muharrem ayı ibadetleri ve duaları nelerdir? Muharrem ayında neler yapılır?