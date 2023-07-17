Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2023 Hicri Yılbaşı ne zaman idrak edilecek?
Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 2023 tarihi için bekleyiş devam ediyor. Muharrem ayı, Aşure gününü de içerisinde bulundurması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2023 Hicri Yılbaşı ne zaman idrak edilecek?
2023 Hicri Yılbaşı aynı zamanda Muharrem ayının da başlangıcı oluyor. Hem Muharrem ayı ibadetlerini yerine getirmek isteyen hem de aşure geleneğini sürdürmek isteyen vatandaşlar, Muharrem ayının tarihini sık sık araştırıyor. İşte, 2023 Muharrem ayı takvimi...