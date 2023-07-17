Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2023 Hicri Yılbaşı ne zaman idrak edilecek?

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 2023 tarihi için bekleyiş devam ediyor. Muharrem ayı, Aşure gününü de içerisinde bulundurması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2023 Hicri Yılbaşı ne zaman idrak edilecek?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2023 Hicri Yılbaşı ne zaman idrak edilecek? - 1

2023 Hicri Yılbaşı aynı zamanda Muharrem ayının da başlangıcı oluyor. Hem Muharrem ayı ibadetlerini yerine getirmek isteyen hem de aşure geleneğini sürdürmek isteyen vatandaşlar, Muharrem ayının tarihini sık sık araştırıyor. İşte, 2023 Muharrem ayı takvimi...

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Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2023 Hicri Yılbaşı ne zaman idrak edilecek? - 2

MUHARREM AYI (HİCRİ YILBAŞI TARİHİ)


Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2023 Hicri Yılbaşı ne zaman idrak edilecek? - 3

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?


Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.

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