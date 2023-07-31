Muharrem ayı ne zaman bitiyor? İşte 2023 Muharrem ayı bitiş tarihi
İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" geride kaldı. Şimdi ise bu ayın ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, muharrem ayı ne zaman bitiyor?
Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü, Aşure Günü olarak idrak ediliyor. Müslümanlar için birçok anlamı bulunan bu ay yakın zaman sonra sona erecek. İşte, 2023 Muharrem ayı bitiş tarihi...