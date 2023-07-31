Muharrem ayı ne zaman bitiyor? İşte 2023 Muharrem ayı bitiş tarihi

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" geride kaldı. Şimdi ise bu ayın ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, muharrem ayı ne zaman bitiyor?

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? İşte 2023 Muharrem ayı bitiş tarihi - 1

Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü, Aşure Günü olarak idrak ediliyor. Müslümanlar için birçok anlamı bulunan bu ay yakın zaman sonra sona erecek. İşte, 2023 Muharrem ayı bitiş tarihi...

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Muharrem ayı ne zaman bitiyor? İşte 2023 Muharrem ayı bitiş tarihi - 2

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilmeye başlandı. Muharrem ayı 16 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? İşte 2023 Muharrem ayı bitiş tarihi - 3

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

Muharrem ayının 10. gününden sonra 16 Ağustos perşembe günü sonuna kadar aşure dağıtımı devam ediyor.

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