Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem'in 10'uncu günü ne zaman? İşte 2023 Aşure Günü takvimi
Arapçada "on" anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması olayları da bugünde gerçekleşti. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem'in 10'uncu günü ne zaman?
İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı Muharrem ayının onuncu günü "Aşure Günü" kısa bir zaman sonra idrak edilecek. İşte, 2023 Aşure Günü takvimi...