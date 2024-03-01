Muhtar adayına cinsel tuzak! Saniyelik görüntü 20 bin euroya patlıyordu
Hatay'da yaptığı görüntülü telefon görüşmesi sonrası ekran fotoğrafındaki yüzü cinsel içerikli fotoğrafların üzerine montajlanan muhtar adayı İsmail Bayır, 20 bin euro istenerek itibar suikastına uğradı.
31 Mart yerel seçimlerine 1 ay gibi kısa bir süre kala muhtar ve belediye başkan adayları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hatay’ın Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi’nde yaşayan İsmail Bayır da ömrünün geçtiği mahallesine hizmet için kolları sıvadı.
Yaptırdığı afişlerde ve sosyal medya paylaşımlarında telefon numarasını paylaşan Bayır, geçtiğimiz günlerde gelen görüntülü telefon görüşmesiyle hayatının şokunu yaşadı.