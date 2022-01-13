Mumcular Barajı yağışlardan sonra yeniden doldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, alternatif su kaynakları bulunmazsa suyun Bodrum’a yetemeyeceğini söyleyerek, “Geçen seneye göre Mumcular Barajı'nın su seviyesinde yüzde yüzlük artış var. Barajdaki suyun 6 milyon metreküpünü tarımsal amaçlı kullanıyoruz. Geriye 6 milyon metreküp kalıyor. Bodrum’un tamamının içme suyunu karşılamaktan çok uzak bir noktadayız. Kayıp kaçakların önüne geçmemiz gerekiyor” dedi.