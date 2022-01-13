Mumcular Barajı yağışlardan sonra yeniden doldu

Haberler - İHA 13.01.2022 - 16:15
İklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hisseden Bodrum, yaz aylarında yangınlarla önemli ölçüde orman varlığını kaybetmişti.
Son bir haftadaki yağışlarla taşkınları ve su baskınları yaşanan Bodrum'da barajlarda sevindirici bir gelişme yaşandı.
Geçen yılın ocak ayında yüzde 28 doluluk oranındaki Mumcular Barajı'nda doluluk yüzde 62 seviyesine ulaştı.
Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan biri olan Mumcular Barajı'ndaki artış yüzde 100'ü aşmış oldu.
Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nın da yüzde 59 seviyelerinde olduğu öğrenildi.
Eylül ayından yüzde 6’lara kadar düşen su seviyesi nedeniyle barajın altında kalan İzmir - Bodrum karayolu, eski bir kiremit fabrikası ve bazı eski yapılarda suların çekilmesiyle ortaya çıkmıştı.
Barajdaki suyun bitmesi nedeniyle Eylül ayında Bodrum’un su ihtiyacı Geyik Barajı'nda karşılanmaya başlanmıştı.
1 haftadır yağan sağanak yağmurlar nedeniyle baraj seviyesinin geçtiğimiz yıla oranla yüzde yüz arttığı öğrenildi.
Bodrum yeniden tek su kaynağı olan Mumcular Barajı'ndan su ihtiyacını gidermeye başladı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, alternatif su kaynakları bulunmazsa suyun Bodrum’a yetemeyeceğini söyleyerek, “Geçen seneye göre Mumcular Barajı'nın su seviyesinde yüzde yüzlük artış var. Barajdaki suyun 6 milyon metreküpünü tarımsal amaçlı kullanıyoruz. Geriye 6 milyon metreküp kalıyor. Bodrum’un tamamının içme suyunu karşılamaktan çok uzak bir noktadayız. Kayıp kaçakların önüne geçmemiz gerekiyor” dedi.
Bodrum’daki sağanak yağışların ardından Mumcular Barajı'nın etrafındaki tarım arazilerinin de sular altında kaldığı görüldü.