Münbiç'ten yapılan saldırıda şehit düşen 2 askere veda
Anadolu Ajansı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mümbiç'ten yapılan saldırıda şehit düşen 2 asker memleketlerine uğurlandı.
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1Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Uzman Onbaşı Mesut Çelik memleketlerine uğurlandı.
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2Şehitler Bozbıyık ile Çelik'in naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından tören için Gaziantep Havalimanı'na getirildi.
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3Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, kurum müdürleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.
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4Törende, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua okundu.
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5Şehitler buradaki törenin arından memleketleri Kırıkkale ile Adıyaman'a gönderildi.
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