NTV

Münbiç'ten yapılan saldırıda şehit düşen 2 askere veda

Anadolu Ajansı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mümbiç'ten yapılan saldırıda şehit düşen 2 asker memleketlerine uğurlandı.

  • 1

    Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Uzman Onbaşı Mesut Çelik memleketlerine uğurlandı.
  • 2

    Şehitler Bozbıyık ile Çelik'in naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından tören için Gaziantep Havalimanı'na getirildi.
  • 3

    Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, kurum müdürleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.
  • 4

    Törende, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua okundu.
  • 5

    Şehitler buradaki törenin arından memleketleri Kırıkkale ile Adıyaman'a gönderildi.
  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin