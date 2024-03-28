Murat Kurum’dan otobüsle şehir turu: “1 Nisan’da İstanbul’un yeniden dirilişi başlayacak”
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. Okmeydanı’na gelindiğinde vatandaşlara seslenen Kurum, “1 Nisan’da İstanbul’un yeniden dirilişi başlayacak.” dedi.
Yerel seçime 3 gün kala adaylar sahadaki son çalışmalarını gerçekleştiriyor.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim otobüsüyle yaptığı tur sırasında, Okmeydanı’nda vatandaşlara seslendi.