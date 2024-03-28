Murat Kurum’dan otobüsle şehir turu: “1 Nisan’da İstanbul’un yeniden dirilişi başlayacak”

“1 Nisan sabahı İstanbul’da Beyoğlu’nda, Okmeydanı’nda her mahallede bizi dönüşüm yaparken göreceksiniz. Her mahallede İstanbul’umuzu geleceğe hazırlarken göreceksiniz çünkü biz eser adamlarıyız. Biz sözünü tutan adamlarız, biz sağlam adamlarız. Bu sağlam adamlar 1 Nisan’da gelecek, yüzler gülecek.” ifadelerini kullanan Kurum, 1 Nisan’da İstanbul’un yeniden dirilişinin başlayacağını söyledi.