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Murat Kurum’dan otobüsle şehir turu: “1 Nisan’da İstanbul’un yeniden dirilişi başlayacak”

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. Okmeydanı’na gelindiğinde vatandaşlara seslenen Kurum, “1 Nisan’da İstanbul’un yeniden dirilişi başlayacak.” dedi.

Murat Kurum’dan otobüsle şehir turu: “1 Nisan’da İstanbul’un yeniden dirilişi başlayacak” - 1

Yerel seçime 3 gün kala adaylar sahadaki son çalışmalarını gerçekleştiriyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim otobüsüyle yaptığı tur sırasında, Okmeydanı’nda vatandaşlara seslendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Murat Kurum’dan otobüsle şehir turu: “1 Nisan’da İstanbul’un yeniden dirilişi başlayacak” - 2

Kurum, otobüsten yaptığı konuşmada, "İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle yol arkadaşıyız, sizlerle birlikte yol yürüyoruz. Okmeydanı’nda kentsel dönüşümü başlattık. Okmeydanı’nın dönüşümünü sizlerle el ele verdik, Haydar Ali Yıldız başkanımla el ele verdik ve Okmeydanı’nın yarınları için bu mücadeleyi başlattık.” dedi.

Murat Kurum’dan otobüsle şehir turu: “1 Nisan’da İstanbul’un yeniden dirilişi başlayacak” - 3

“1 Nisan sabahı İstanbul’da Beyoğlu’nda, Okmeydanı’nda her mahallede bizi dönüşüm yaparken göreceksiniz. Her mahallede İstanbul’umuzu geleceğe hazırlarken göreceksiniz çünkü biz eser adamlarıyız. Biz sözünü tutan adamlarız, biz sağlam adamlarız. Bu sağlam adamlar 1 Nisan’da gelecek, yüzler gülecek.” ifadelerini kullanan Kurum, 1 Nisan’da İstanbul’un yeniden dirilişinin başlayacağını söyledi.

Murat Kurum’dan otobüsle şehir turu: “1 Nisan’da İstanbul’un yeniden dirilişi başlayacak” - 4

Kurum, “Üç gün sonra inşallah çok güzel bir bayramı hep birlikte yaşayacağız.” dedi.

Murat Kurum’dan otobüsle şehir turu: “1 Nisan’da İstanbul’un yeniden dirilişi başlayacak” - 5
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