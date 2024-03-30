Muş Belediye başkan adayları kimlerdir? Muş Belediyesi hangi partide? Muş Belediye başkanı kimdir?

MUŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Muş Belediyesi Başkanı Feyat Asya Kimdir?





1 Mayıs 1970’te Muş’ta doğdu. Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesi'nde, lisans kısmını ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. İlahiyat önlisans programından mezun oldu. Yüksek lisansını Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim alanında yapan Asya, evli 4 çocuk babasıdır.



Çalışma hayatına 1991 yılında Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak başladı. 1995 yılında Muş İl Müftülüğü’nde memur olarak devam etti. 2005 yılında Personel Şefi, 2007 yılından beri aynı kurumda Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2014-2019 yıllarında Muş Belediye Başkanlığı yaptı. 2019 yerel seçimlerinde ikinci kez seçildi.



SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI



1-Türkiye Diyanet Vakfı Muş Şube Yönetim Kurulu Üyeliği (1997-2013)



2-Diyanet-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyelik ve Başkanlığı (2002-2011)



3-Diyanet-Sen Muş Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı (2001-2013)



4-Memur-Sen İl Başkanlığı (2012-2013)



5-Memur-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği (2011-2013)



6-Muş İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Kurucu Üyeliği (2012-2013)



7-Diyanet Spor Kulübü Kurucu Üyeliği (2011-2013)



8-Muş Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği (2010-2013)



9-Muş Sivil Toplum Platformu Üyeliği (2011-2013)



10- Muş Belediye Başkanlığı (2014- ..)



2000, 2004, 2006, 2010 yıllarında Mekke ve Medine'de hac organizasyonunda görev yaptı.



2007, 2010 Yıllarında Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda’da Sivil Toplum ve Devlet İlişkileri üzerinde çeşitli çalışmalarda bulundu.



2013 yılında Filistinli kardeşlerimizin durumunu yerinde görmek üzere Sivil Toplum Örgütlerinden müteşekkil bir ekiple Kudüs ve diğer Filistin kentlerinde bulundu.