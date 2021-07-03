Müsilaj martılara yaradı!

Müsilaj balığa olan talebi düşürdü. Esnaf da israf olmaması için tezgahtaki balıkları martılara vermeye başladı.
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İHA 03.07.2021 - 10:37
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde halde satılan balıklar müsilajdan dolayı alıcı bulamayınca martılara yem oldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Bandırma su ürünleri toptancı halinde, deniz salyası nedeniyle satışlar durma noktasına geldi.
Zor durumda kalan esnaf ise ısraf olmaması için balıkları martılara vermeye başladı.
Balıkçı esnafı Okan Yıldız, “Sabahtan aldığımız balıklarımız halen tezgahlarımızda. Satışlarımız durdu. Tüm gün tezgâhta duran balıkları tekrar şoka atmıyoruz. Vatandaşlarımız taze balık yesin diye kalanları martılara atıyoruz" dedi.
Müsilaj nedeniyle satışların yarı yarıya azaldığını söyleyen Yıldız, "Müsilaj dolayısıyla satılmayan balıklar martılara atılıyor. Balıklarımızda hiçbir sorun yok insan sağlığına hiçbir zararı yok ama sanki varmış gibi algı oluşturuluyor" diye konuştu.
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