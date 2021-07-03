Müsilaj martılara yaradı!

Balıkçı esnafı Okan Yıldız, “Sabahtan aldığımız balıklarımız halen tezgahlarımızda. Satışlarımız durdu. Tüm gün tezgâhta duran balıkları tekrar şoka atmıyoruz. Vatandaşlarımız taze balık yesin diye kalanları martılara atıyoruz" dedi.

Müsilaj nedeniyle satışların yarı yarıya azaldığını söyleyen Yıldız, "Müsilaj dolayısıyla satılmayan balıklar martılara atılıyor. Balıklarımızda hiçbir sorun yok insan sağlığına hiçbir zararı yok ama sanki varmış gibi algı oluşturuluyor" diye konuştu.