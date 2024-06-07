Müsilajın ardından balık çeşitliliğinde azalma: Köpek balığı ve vatozda ise yüzde 100 artış
Geçen senelerdeki müsilajın ardından Marmara Denizi'ndeki balık tür çeşitliliği yaklaşık yüzde 25 azaldı. Köpek balığı ve vatoz gibi türlerin sayı, miktar ve biyokütlelerinde ise yüzde 100'e yakın artış tespit edildi.
"Müsilajın Marmara Denizi’ndeki Balıklarda Tür Değişimlerine Etkisinin Belirlenmesi (Mar-Bal)" başlıklı proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirildi.