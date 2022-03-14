Muş'ta bir köy kara gömüldü, evlerden tünellerle çıkıyorlar

"BÜTÜN EVLER KAR ALTINDA"

İlk defa mart ayında köyde bu kadar kara rastladığını belirten Eyyüp Omur, "57 yaşındayım ve hayatım boyunca ilk defa mart ayında bu kadar kar görüyorum. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde kar var. Bütün evlerimizin girişlerini tünel gibi açıyoruz. Bu şekilde gidiş-gelişlerimizi sağlıyoruz. Köyümüzdeki bütün evler, karın altında kaybolmuş" dedi.