Muş’ta Sibirya soğukları

Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştü. Karasu Nehri’nin yüzeyi buz tutarken, ağaçlarda soğuktan kırağı oluştu. Soğuk hava koşulları bazı sürücülere de zor anlar yaşattı.

Haberler - İHA 28.12.2021 - 12:36

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’ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

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Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye düşerken, ovadaki hava sıcaklığı ise sıfırın altında 20 dereceyi gördü.

Muş’ta Sibirya soğukları - 3

Hava sıcaklığının olumsuz etkilendiği kentte Karasu Nehri’nin büyük bir bölümü buzla kaplanırken ağaçlarda kırağı, çatılarda buz kütleleri oluştu.

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Yakıt depoları donan bazı araçlarda sürücülere zor anlar yaşattı.

Muş’ta Sibirya soğukları - 5

Merkeze 30 kilometre mesafedeki Mercimekkale köyü yakınlarındaki Arıncık sulama regülatörüne bağlı sulama kanallarında buzlanmalar meydana geldi.

Muş’ta Sibirya soğukları - 6

Havadan görüntülenen regülatörde kartpostallık manzaralar oluştu.

Muş’ta Sibirya soğukları - 7
Muş’ta Sibirya soğukları - 8
Muş’ta Sibirya soğukları - 9
Muş’ta Sibirya soğukları - 10
Muş’ta Sibirya soğukları - 11
Muş’ta Sibirya soğukları - 12
Muş’ta Sibirya soğukları - 13
Muş’ta Sibirya soğukları - 14
Muş’ta Sibirya soğukları - 15
Muş’ta Sibirya soğukları - 16
Muş’ta Sibirya soğukları - 17
Muş’ta Sibirya soğukları - 18
Muş’ta Sibirya soğukları - 19
Muş’ta Sibirya soğukları - 20
Muş’ta Sibirya soğukları - 21
Muş’ta Sibirya soğukları - 22
Muş’ta Sibirya soğukları - 23
Muş’ta Sibirya soğukları - 24
Muş’ta Sibirya soğukları - 25
Muş’ta Sibirya soğukları - 26
Muş’ta Sibirya soğukları - 27
Muş’ta Sibirya soğukları - 28
Muş’ta Sibirya soğukları - 29

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