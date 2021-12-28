Muş’ta Sibirya soğukları

Haberler - İHA 28.12.2021 - 12:36
Muş’ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye düşerken, ovadaki hava sıcaklığı ise sıfırın altında 20 dereceyi gördü.
Hava sıcaklığının olumsuz etkilendiği kentte Karasu Nehri’nin büyük bir bölümü buzla kaplanırken ağaçlarda kırağı, çatılarda buz kütleleri oluştu.
Yakıt depoları donan bazı araçlarda sürücülere zor anlar yaşattı.
Merkeze 30 kilometre mesafedeki Mercimekkale köyü yakınlarındaki Arıncık sulama regülatörüne bağlı sulama kanallarında buzlanmalar meydana geldi.
Havadan görüntülenen regülatörde kartpostallık manzaralar oluştu.