Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı. Çekicinin motor bölümünde başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmaları için gittiği Tokat’ta trafik kazası geçirdi.
Reşadiye ilçesine 15 kilometre kala yaşanan kazada Destici’yle birlikte 3 kişi yaralandı.
Destici’nin makam aracı kazanın ardından çekiciyle İstanbul’a gönderildi.