Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı. Çekicinin motor bölümünde başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı - 1

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmaları için gittiği Tokat’ta trafik kazası geçirdi.

Reşadiye ilçesine 15 kilometre kala yaşanan kazada Destici’yle birlikte 3 kişi yaralandı.

Destici’nin makam aracı kazanın ardından çekiciyle İstanbul’a gönderildi.

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Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı - 2

Ancak Destici’nin makam aracının yüklü olduğu çekicide Amasya’da yangın çıktı.

Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı - 3

Sürücü yangını yaralanmadan atlattı.

Yanan çekici ve üstündeki araç, inceleme yapılmak üzere parka çekildi.
Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı - 4

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı - 5
Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı - 6
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