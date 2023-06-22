Müzik yasağı kalktı, Antalya’da eğlence mekanları doldu

Antalya'nın turist yoğunluğunun olduğu ilçelerinden Kemer'de binlerce kişinin gece boyunca eğlendiği 3 gece kulübü de yasağın kalkmasını memnuniyetle karşıladı. Sabah erken saatlerden itibaren oteller ve tur şirketlerini bilgilendiren eğlence mekanı işletmecileri, sabaha kadar müzikli yayın ve dans gösterileri yaptı.