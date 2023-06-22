Müzik yasağı kalktı, Antalya’da eğlence mekanları doldu
Antalya’da müzik yasağının kalkmasıyla birlikte eğlence mekanları 3 yıllık aranın ardından ilk kez sabaha kadar açık kaldı. Karardan memnun olduklarını söyleyen gece kulübü işletmecileri, sektörün eski günlerine dönmesini beklediklerini söyledi.
Turizm kenti Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz 2021'de başlayan müzik yayınlarının saat 00.00'a kadar yapılabileceği yönündeki karar, 21 Haziran günü itibarıyla sona erdi. Yaklaşık 3 yıldır uygulanan yasağın kalkmasıyla birlikte Antalya'daki eğlence mekanları, sabahın ilk ışıklarına kadar müzik yayını yaptı.