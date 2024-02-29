Naci Görür üç noktaya işaret etti: “En son 1794’te kırılmış, tehdit altında olduğunu düşünüyorum”
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli ve Pülümür ilçesi ile Bingöl yöresinin deprem tehdidi altında olduğunu söyledi. Bu bölgeden geçen Kuzey Anadolu Fayı’nın en son 1794 yılında kırıldığına dikkat çeken Görür, “Endişe ediyoruz.” dedi. Görür’ün Antalya’ya ilişkin uyarıları da vardı. Kentteki gökdelen sayısında artış olduğuna dikkat çeken Görür, Antalya’nın aktif faylarla çevrili olduğunu kaydetti.
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Antalya’da katıldığı programda hem bölge için hem de Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgedeki son duruma ilişkin uyarılarda bulundu.