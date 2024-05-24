Naci Görür'den 3 ilçeye uyarı: "Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın"
İstanbul'un daimi gündemi deprem. Kentsel dönüşümün başladığı yerler olduğu gibi anlaşma sağlanamayan yerler var. Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un yapı stokunun en yoğun olduğu ilçeleri Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar için belediye yetkililerine seslenip "Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın, başka yolu yok." dedi.
İstanbul'un Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar çevresinde havadan çekilen görüntüler ile betona boğulan şehir korku salmaya devam ediyor.