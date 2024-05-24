Naci Görür'den 3 ilçeye uyarı: "Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın"

Açık ve yeşil alanların hiç olmadığı görüntüleri yorumlayan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “O kentte veya o ilçede bina yoğunluğu ne kadar fazlaysa yıkım, ona bağlı olarak ölüm ve maddi zarar olma ihtimali o kadar fazla olur." dedi.