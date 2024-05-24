Naci Görür'den 3 ilçeye uyarı: "Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın"

İstanbul'un daimi gündemi deprem. Kentsel dönüşümün başladığı yerler olduğu gibi anlaşma sağlanamayan yerler var. Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un yapı stokunun en yoğun olduğu ilçeleri Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar için belediye yetkililerine seslenip "Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın, başka yolu yok." dedi.

Naci Görür'den 3 ilçeye uyarı: "Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın" - 1

İstanbul'un Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar çevresinde havadan çekilen görüntüler ile betona boğulan şehir korku salmaya devam ediyor.

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Naci Görür'den 3 ilçeye uyarı: "Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın" - 2

Açık ve yeşil alanların hiç olmadığı görüntüleri yorumlayan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “O kentte veya o ilçede bina yoğunluğu ne kadar fazlaysa yıkım, ona bağlı olarak ölüm ve maddi zarar olma ihtimali o kadar fazla olur." dedi.

Naci Görür'den 3 ilçeye uyarı: "Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın" - 3

Böyle bir planlamanın hata olduğunun altını çizen Görür, "Şimdi ne yapacağız diyorsanız; o ilçenin belediye başkanı, insanlarımız ölmesin diye önce yapı stokunu deprem dirençli mi değil mi araştıracak. Bu araştırma sırasında deprem dirençli olmayanları ise ya yıkacak ya da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den 3 ilçeye uyarı: "Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın" - 4

"Bunu belirledikten sonra yapılacak iş, insanları ölüme terk etmek olmayacağına göre, binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın." ifadelerini kullanan Görür, bu planlamaya uygun bir yasa çıkarılması gerektiğini söyledi.

Naci Görür'den 3 ilçeye uyarı: "Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın" - 5

Görür, şöyle devam etti:

"Bunun başka yolu yok. Yıktığın yerde de aynı şekilde, ev yapayım derseniz yanlış yaparsınız. Kentsel dönüşüm binayı sadece yenilemek değil, planlamaktır. Kente zarar veren bütün bileşenleri deprem dirençli yapmaktır."

Naci Görür'den 3 ilçeye uyarı: "Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın" - 6

Yapılması gerekenleri de belirten Görür, "6 bileşen üzerinde duracaksın. Çok yoğun bir bölgede, dönüşüm alanı yapacaksın. Dönüşüm alanında 10 bin ev yaptıysan o kentin içinde 10 bin problemli evi yıkacaksın. Orayı ferahlatacaksın. Yeşil alana, parka dönüştüreceksin." dedi.

Naci Görür'den 3 ilçeye uyarı: "Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın" - 7
Naci Görür'den 3 ilçeye uyarı: "Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın" - 8
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