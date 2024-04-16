Naci Görür’den cep telefonları için geliştirilen erken uyarı sistemlerine tepki: “Depremden daha fazla zarar verirsiniz”

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, cep telefonlarına yüklenebilecek şekilde geliştirmeleri süren erken uyarı sistemleri konusunda tepkili… Görür, erken uyarı sistemlerinin metro, tren ve doğalgaz hatları gibi kritik öneme sahip yerleri, depremden birkaç saniye önce zarar görmelerini engellemek amacıyla kapattığını, bunun böyle devam etmesi gerektiğini söyledi. Uygulama geliştiricilerinin, “Biz bu sistemi bütün halka yayacağız, deprem geliyor diye herkese duyuracağız.” dediğini anlatan Görür, bunun yanlış olduğunu, halka deprem anında yapılması gerekenlerin öğretilmesinin hedeflenmesini istedi. Görür, “Bu erken uyarı sistemiyle 5-10 kişi kendini balkondan atarsa ne yapacaksınız? Dolayısıyla bu iş, çocuk işi değil. Aklımızı başımıza toplamamız lazım.” dedi.

Naci Görür’den cep telefonları için geliştirilen erken uyarı sistemlerine tepki: “Depremden daha fazla zarar verirsiniz” - 1

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, cep telefonları için geliştirilen deprem erken uyarı uygulamalarına tepki gösterdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Naci Görür’den cep telefonları için geliştirilen erken uyarı sistemlerine tepki: “Depremden daha fazla zarar verirsiniz” - 2

Erken uyarı sistemlerinin, deprem olduktan sonra depremin yerini söylediğinin altını çizen Naci Görür, “İnsanlara ulaşmak ancak saniyeler mertebesinde olur. Saniyeler mertebesinde de insanların depremden korunmaları, kaçmaları, kendini güven altına almaları, maddi manevi hasar görmelerini engellemeleri hemen hemen mümkün değildir.” dedi.

Naci Görür’den cep telefonları için geliştirilen erken uyarı sistemlerine tepki: “Depremden daha fazla zarar verirsiniz” - 3

Erken uyarı sistemlerinin tüm dünyada ulaşım ve doğalgaz hatları gibi kritik öneme sahip noktalarda kullanıldığını söyleyen Görür, “Örneğin; metrolar, trenler çalışmaz veya doğal gaz istasyonları ve doğal gaz üreten yerlerde doğal gazın şalteri aniden indirilir, yangına müsaade edilmez. Yani 3-5 saniye önceden de olsa bu sistemlerin büyük zarar görmelerini engelleyecek otomatik sistemler vardır.” ifadelerini kullandı.

Görür, erken uyarı sistemlerinin kullanım alanlarının bu şekilde kalması gerektiğini vurguladı.
Naci Görür’den cep telefonları için geliştirilen erken uyarı sistemlerine tepki: “Depremden daha fazla zarar verirsiniz” - 4

Rant amacıyla, “Biz bu sistemi bütün halka yayacağız, telefonlara yüklenen uygulamalarla da bu işi yapacağız, deprem geliyor diye herkese duyuracağız.” denildiğini anlatan Görür, “Siz depremin zamanını, büyüklüğünü, yerini, depremi şiddetini ve olabilecek hasarı doğru tayin etmediğiniz sürece, bunu alacak insanları eğitmediğiniz sürece, nasıl davranacaklarını bilmedikleri sürece depremden daha fazla zarar verirsiniz.” diye konuştu.

“Bu erken uyarı sistemiyle 5-10 kişi kendini balkondan atarsa ne yapacaksınız?” diye soran Naci Görür, “Dolayısıyla bu iş, çocuk işi değil. Aklımızı başımıza toplamamız lazım.” dedi.
Naci Görür’den cep telefonları için geliştirilen erken uyarı sistemlerine tepki: “Depremden daha fazla zarar verirsiniz” - 5

Naci Görür şöyle devam etti:

“Depreme yardımcı olalım diye kolları sıvamayan insanların şimdi telefonlar için program satacağız diye harekete geçmeleri dikkatli olunması gereken bir konu. Ben bunu söylerken kimseyi hedef alarak söylemiyorum. Bu işi ciddiye almak gerektiğini, bu işin de bir bilim olduğunu ve bu konuda dikkatli davranılması gerektiği için söylüyorum.”
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