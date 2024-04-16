Naci Görür’den cep telefonları için geliştirilen erken uyarı sistemlerine tepki: “Depremden daha fazla zarar verirsiniz”
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, cep telefonlarına yüklenebilecek şekilde geliştirmeleri süren erken uyarı sistemleri konusunda tepkili… Görür, erken uyarı sistemlerinin metro, tren ve doğalgaz hatları gibi kritik öneme sahip yerleri, depremden birkaç saniye önce zarar görmelerini engellemek amacıyla kapattığını, bunun böyle devam etmesi gerektiğini söyledi. Uygulama geliştiricilerinin, “Biz bu sistemi bütün halka yayacağız, deprem geliyor diye herkese duyuracağız.” dediğini anlatan Görür, bunun yanlış olduğunu, halka deprem anında yapılması gerekenlerin öğretilmesinin hedeflenmesini istedi. Görür, “Bu erken uyarı sistemiyle 5-10 kişi kendini balkondan atarsa ne yapacaksınız? Dolayısıyla bu iş, çocuk işi değil. Aklımızı başımıza toplamamız lazım.” dedi.
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, cep telefonları için geliştirilen deprem erken uyarı uygulamalarına tepki gösterdi.