Naci Görür’den cep telefonları için geliştirilen erken uyarı sistemlerine tepki: “Depremden daha fazla zarar verirsiniz”

Rant amacıyla, “Biz bu sistemi bütün halka yayacağız, telefonlara yüklenen uygulamalarla da bu işi yapacağız, deprem geliyor diye herkese duyuracağız.” denildiğini anlatan Görür, “Siz depremin zamanını, büyüklüğünü, yerini, depremi şiddetini ve olabilecek hasarı doğru tayin etmediğiniz sürece, bunu alacak insanları eğitmediğiniz sürece, nasıl davranacaklarını bilmedikleri sürece depremden daha fazla zarar verirsiniz.” diye konuştu.

“Bu erken uyarı sistemiyle 5-10 kişi kendini balkondan atarsa ne yapacaksınız?” diye soran Naci Görür, “Dolayısıyla bu iş, çocuk işi değil. Aklımızı başımıza toplamamız lazım.” dedi.