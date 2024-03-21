Narlıdere Belediyesi hangi partide? Narlıdere Belediye başkanı kimdir? Narlıdere Belediye başkan adayları

NARLIDERE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Narlıdere Belediyesi Başkanı Ali Engin Kimdir?

1965 yılında Pertek’te doğdu. Ege Üniversitesi Edebiyat Tarih Bölümünü ve yine Ege Üniversitesi İşletme Programını tamamladı. İş yaşamını Engin İnşaat Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürüyor.İzmir Müteahhitler Derneği, İzmir Ticaret Odası, BİLSES Vakfı, Karşıyaka Spor Kulübü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi’nde aktif görevler aldı.CHP çalışmalarına; Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Başkan Yardımcısı, 2012-2015 yılları arasında CHP İzmir İl Başkanlığı, 25,26 ve 27. Dönem CHP İzmir 2.Bölge Milletvekilliği Adaylığı gibi görevlerle katkıda bulundu.