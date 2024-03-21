Narlıdere Belediyesi hangi partide? Narlıdere Belediye başkanı kimdir? Narlıdere Belediye başkan adayları
Narlıdere Belediyesi hangi partide? Narlıdere Belediye Başkanı kimdir? Narlıdere Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Narlıdere Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Narlıdere Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Narlıdere yerel seçim sonuçları..
NARLIDERE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Narlıdere Belediyesini 31.987 alınan oy ve %79.44 oy oranı ile CHP adayı Ali Engin kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %79.44
- MHP %16.00
- TKP %1.58
- Saadet Partisi %0.99
- DSP %0.69
- Vatan Partisi %0.65
- Diğer %0.65