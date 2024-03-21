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Narlıdere Belediyesi hangi partide? Narlıdere Belediye başkanı kimdir? Narlıdere Belediye başkan adayları

Narlıdere Belediyesi hangi partide? Narlıdere Belediye Başkanı kimdir? Narlıdere Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Narlıdere Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Narlıdere Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Narlıdere yerel seçim sonuçları..

Narlıdere Belediyesi hangi partide? Narlıdere Belediye başkanı kimdir? Narlıdere Belediye başkan adayları - 1

NARLIDERE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Narlıdere Belediyesini 31.987 alınan oy ve %79.44 oy oranı ile CHP adayı Ali Engin kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %79.44
  • MHP %16.00
  • TKP %1.58
  • Saadet Partisi %0.99
  • DSP %0.69
  • Vatan Partisi %0.65
  • Diğer %0.65

TÜRKİYE HABERLERİ

Narlıdere Belediyesi hangi partide? Narlıdere Belediye başkanı kimdir? Narlıdere Belediye başkan adayları - 2

NARLIDERE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Narlıdere Belediyesi Başkanı Ali Engin Kimdir?


1965 yılında Pertek’te doğdu. Ege Üniversitesi Edebiyat Tarih Bölümünü ve yine Ege Üniversitesi İşletme Programını tamamladı. İş yaşamını Engin İnşaat Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürüyor.

İzmir Müteahhitler Derneği, İzmir Ticaret Odası, BİLSES Vakfı, Karşıyaka Spor Kulübü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi’nde aktif görevler aldı.

CHP çalışmalarına; Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Başkan Yardımcısı, 2012-2015 yılları arasında CHP İzmir İl Başkanlığı, 25,26 ve 27. Dönem CHP İzmir 2.Bölge Milletvekilliği Adaylığı gibi görevlerle katkıda bulundu.
Narlıdere Belediyesi hangi partide? Narlıdere Belediye başkanı kimdir? Narlıdere Belediye başkan adayları - 3

NARLIDERE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ERMAN UZUN
  • MURAT SARMAN
  • ERGİN DEMİR
  • METİN YILDIRIM
  • FEZA GENİŞOĞLU
  • ŞAHİN ARSLANOĞLU
  • RAMAZAN DURAN
  • HASAN DİKİCİ
  • MEDİHA ŞULE TANSAL
  • BATUHAN BARUT
  • SUAT ŞAHİN
  • NAİL DİNLER
  • İBRAHİM ÇEVİK
  • ALİ DEĞER
  • GİZEM AYRANCI DEMİRHAN
  • MUSTAFA AKKUŞ
  • SERHAT AFŞAR
  • GAZİ KENDİGELEN
Narlıdere Belediyesi hangi partide? Narlıdere Belediye başkanı kimdir? Narlıdere Belediye başkan adayları - 4

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