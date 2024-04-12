NASA paylaştı, yoğunluk arttı : Kadın Azmağı Deresi'ne ziyaretçi akını
Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından "sakin kent" ilan edilen Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı Deresi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeri oldu.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) sosyal medya hesabından 2021 yılında Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Kadın Azmağı Deresi görüntülerini yayınlamasıyla bölgeye olan ilgi her yıl artıyor.