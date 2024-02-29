Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

SEÇMEN KAĞITLARI DAĞITIMI BUGÜN BAŞLIYOR

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar da 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti.



Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 27 Ocak'ta YSK Başkanlığında yapılan kura çekimiyle belirlendi.



Takvim kapsamında, vatandaşların nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıtlarının bugün itibarıyla döküm ve dağıtımına başlanacak.



Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı, 24 Mart Pazar günü tamamlanacak.