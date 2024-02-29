Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Aralık 2023'te ilan ettiği seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına bugün başlanacak. Yerel seçimlerde oy verecek seçmen de nerede oy kullanacağını öğrenmek adına araştırma yapıyor. Peki, YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına bugün başlanacak. Takvim doğrultusunda, bugüne kadar seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 36 olarak belirlenirken, Yenilik Partisi ile Genç Partinin seçimlere katılmayacağını YSK'ye bildirmesi sonrası bu sayı 34'e düştü. İşte, "Nerede oy kullanacağım?" sorusunun yanıtı...