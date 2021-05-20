Nesli tükenmekte olan fok ölü bulundu: Balon balığı yemiş olabilir

DHA 20.05.2021 - 16:06 | Son Güncelleme : 20.05.2021 - 16:08
Sahil Güvenlik Kekova Bot Komutanlığı'na yapılan ihbarda Demre sahilindeki Kumlu İskele mevkiinde kıyıda ölü bir Akdeniz foku olduğu belirtildi.
Bölgeye Sahil Güvenlik Botu ve Demre Belediyesi'nde görev yapan veteriner hekim Dilek Bolat ve veteriner teknisyeni Ömer Kocagöz yönlendirildi.
Ölü Akdeniz foku, Sahil Güvenlik Botu'na bağlanarak Çayağzı Limanı'na getirildi.
3 yaşında olduğu tahmin edilen Akdeniz fokunun 2 metre 9 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilo ağırlığında olduğu belirlendi.
Demre kıyılarında daha önce görüntülenenlerden biri olduğu düşünülen Akdeniz foku alınan numunenin ardından Demre Belediyesi ekipleri tarafından uygun bir alana gömülmek üzere götürüldü.