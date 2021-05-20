Nesli tükenmekte olan fok ölü bulundu: Balon balığı yemiş olabilir

Burada Demre sahillerinde caretta caretta deniz kaplumbağalarını koruma ve izleme çalışması yürüten Likya İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği bünyesinde görev yapan yerli ve yabancı öğrenciler, Akdeniz foku üzerine inceleme yaptı. Öğrenciler bu konuda çalışmalar yapan Cem Orkun Kıraç'a, Akdeniz foku hakkında bilgi verdi ve ölçülerini alarak gönderdi.

Demre kıyılarında daha önce görüntülenenlerden biri olduğu düşünülen Akdeniz foku alınan numunenin ardından Demre Belediyesi ekipleri tarafından uygun bir alana gömülmek üzere götürüldü.

Veteriner hekim Dilek Bolat, "Nesli tükenmekte olan bir fok balığımızı ölü olarak bulduk. Kendisinin dışarından darbe almış bir açık yarası yok. Fakat iç kanaması mevcut. Bunun da sebebinin yediği bir balon balığı veya denizden aldığı herhangi bir plastik kaynaklı olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız başlamıştır; ölüm nedenini bulma amaçlı" dedi.