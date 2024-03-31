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Nesrin Ünal Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Nesrin Ünal Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika

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Nesrin Ünal Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Nesrin Ünal Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 1

Nesrin Ünal Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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TÜRKİYE HABERLERİ

Nesrin Ünal Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Nesrin Ünal Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 2

NESRİN ÜNAL İlçe İlçe Seçim Sonuçları

Akseki Seçim Sonuçları
Aksu Seçim Sonuçları
Alanya Seçim Sonuçları
Demre Seçim Sonuçları
Döşemealtı Seçim Sonuçları
Elmalı Seçim Sonuçları
Finike Seçim Sonuçları
Gazipaşa Seçim Sonuçları
Gündoğmuş Seçim Sonuçları
İbradı Seçim Sonuçları
Kaş Seçim Sonuçları
Kemer Seçim Sonuçları
Kepez Seçim Sonuçları
Konyaaltı Seçim Sonuçları
Korkuteli Seçim Sonuçları
Kumluca Seçim Sonuçları
Manavgat Seçim Sonuçları
Muratpaşa Seçim Sonuçları
Serik Seçim Sonuçları

Nesrin Ünal Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Nesrin Ünal Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 3

31 Mart 2024 ANTALYA Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?

Hakan Tütüncü Seçim Sonuçları
Nesrin Ünal Seçim Sonuçları
Hakan Şaklar Seçim Sonuçları
Ümit Özkurt Seçim Sonuçları
Kemal Bülbül Seçim Sonuçları
Nazlı Ece Mutlu Seçim Sonuçları
Oğuz Ersöz Seçim Sonuçları
Nimet Çakılkaya Seçim Sonuçları
Mehmet İlteber Bahadır Seçim Sonuçları
Muhittin Böcek Seçim Sonuçları
Elif Bilen Taş Seçim Sonuçları
Abdulbaki Özdemir Seçim Sonuçları
Sultan Bayram Seçim Sonuçları
Ayhan Uzun Seçim Sonuçları
Hasan Hüseyin Ataşoğlu Seçim Sonuçları
Sadettin Gündüz Seçim Sonuçları
Mevlüt Yakışıklı Seçim Sonuçları
Osman Koç Seçim Sonuçları
Kıvanç Çetinkaya Seçim Sonuçları
Ersan Bilgin Seçim Sonuçları
Serdar Üsküplü Seçim Sonuçları
Seda Kul Seçim Sonuçları
Emine Büyüknohutçu Seçim Sonuçları
Ali İhsan Yıldırım Seçim Sonuçları
Osman Turgut Seçim Sonuçları
Ali Songül Seçim Sonuçları
Osman Yıldırım Seçim Sonuçları

Nesrin Ünal Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Nesrin Ünal Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 4

OY PUSULALARI NE RENK?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

Nesrin Ünal Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Nesrin Ünal Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 5

OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Nesrin Ünal Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Nesrin Ünal Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 6

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

Nesrin Ünal Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Nesrin Ünal Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 7

ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Nesrin Ünal Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Nesrin Ünal Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika - 8

PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ

Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:

Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.

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