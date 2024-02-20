Nevruz ne zaman, hangi ayda kutlanacak? 2024 nevruz bayramı tarihi belli oldu
Nevruz ne zaman kutlanacak sorusunun yanıtı, mart ayına kısa bir zaman kala araştırılan konular arasında yer alıyor. Bahar bayramı olarak da kutlanan nevruz bayramı tarihi Miladi takvime göre belirleniyor. Peki, 2024 nevruz ne zaman, hangi ayda kutlanacak?
2024 nevruz bayramının bu yıl kutlanacağı tarih birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Her yıl baharın gelişini kutlamak için binlerce kişi nevruz etkinliklerine katılıyor. Peki, nevruz bu yıl ne zaman kutlanacak?