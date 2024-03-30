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Nevşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Nevşehir Belediyesi hangi partide? Nevşehir Belediye başkanı kimdir?

Nevşehir Belediyesi hangi partide? Nevşehir Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Nevşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Nevşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Nevşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Nevşehir yerel seçim sonuçları..

Nevşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Nevşehir Belediyesi hangi partide? Nevşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

NEVŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanlığını 30.024 alınan oy ve %51.58 oy oranı ile AK Parti Adayı Rasim Arı kazandı. Arı'nın görevden ayrılması nedeniyle Mehmet Savran Nevşehir Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 

Nevşehir Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 6
  • CHP 2

TÜRKİYE HABERLERİ

Nevşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Nevşehir Belediyesi hangi partide? Nevşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

NEVŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Nevşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Savran Kimdir?


Mehmet Savran, 1974 yılında Nevşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1992 yılında başladığı lisans eğitimini 1998 yılında bitirmesinin ardından Kırşehir ve Kastamonu'da hekim olarak görev yaptı.

İhtisasını 2004-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda yapan Savran, 2010 yılında Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapmaya başladı. 2021 yılı Şubat ayına kadar kamu ve özel sektörde bu görevini sürdüren Savran, 2018 yılında AK Parti Nevşehir İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ise İl Belediye Meclis Üyesi seçildi. Savran, 2021 Şubat ayında itibaren Nevşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmakta.

Evli ve bir çocuk babası olan Op. Dr. Mehmet Savran İngilizce bilmektedir.
Nevşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Nevşehir Belediyesi hangi partide? Nevşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Nevşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Nevşehir Belediyesi hangi partide? Nevşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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