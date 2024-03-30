Nevşehir Belediye başkan adayları kimlerdir? Nevşehir Belediyesi hangi partide? Nevşehir Belediye başkanı kimdir?
Nevşehir Belediyesi hangi partide? Nevşehir Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Nevşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Nevşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Nevşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Nevşehir yerel seçim sonuçları..
NEVŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanlığını 30.024 alınan oy ve %51.58 oy oranı ile AK Parti Adayı Rasim Arı kazandı. Arı'nın görevden ayrılması nedeniyle Mehmet Savran Nevşehir Belediye Başkanlığı görevine getirildi.
Nevşehir Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 6
- CHP 2