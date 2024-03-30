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Niğde Belediye başkan adayları kimlerdir? Niğde Belediyesi hangi partide? Niğde Belediye başkanı kimdir?

Niğde Belediyesi hangi partide? Niğde Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Niğde Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Niğde Belediyesini hangi parti kazandı ve Niğde Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Niğde yerel seçim sonuçları..

Niğde Belediye başkan adayları kimlerdir? Niğde Belediyesi hangi partide? Niğde Belediye başkanı kimdir? - 1

NİĞDE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Niğde Belediyesini 28.032 alınan oy ve %37.13 oy oranı ile AK Parti adayı Emrah Özdemir kazanmıştır.

Niğde Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 5
  • MH P1

TÜRKİYE HABERLERİ

Niğde Belediye başkan adayları kimlerdir? Niğde Belediyesi hangi partide? Niğde Belediye başkanı kimdir? - 2

NİĞDE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Niğde Belediyesi Başkanı Emrah Özdemir Kimdir?


1980 yılında Niğde'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Niğde'de tamamladı. 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aile şirketinde yönetim kurulu başkanıdır. 2006 - 2011 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

2011 yılında AK Parti Niğde İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı. Seçim İşleri Başkanlığı yaptı. 2013'te Niğde İl Başkanlığı görevine atandı. Bu görevi 2017 yılına kadar devam ettirdi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Niğde Belediye Başkanı olarak seçilen Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Niğde Belediye başkan adayları kimlerdir? Niğde Belediyesi hangi partide? Niğde Belediye başkanı kimdir? - 3

NİĞDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Niğde Belediye başkan adayları kimlerdir? Niğde Belediyesi hangi partide? Niğde Belediye başkanı kimdir? - 4

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