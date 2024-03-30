Niğde Belediye başkan adayları kimlerdir? Niğde Belediyesi hangi partide? Niğde Belediye başkanı kimdir?
Niğde Belediyesi hangi partide? Niğde Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Niğde Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Niğde Belediyesini hangi parti kazandı ve Niğde Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Niğde yerel seçim sonuçları..
NİĞDE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Niğde Belediyesini 28.032 alınan oy ve %37.13 oy oranı ile AK Parti adayı Emrah Özdemir kazanmıştır.
Niğde Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 5
- MH P1