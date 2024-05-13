Nihal Candan’ın eski sevgilisi Onur Apaydın’dan 14 sayfalık dilekçe: “Örgütün yapısını anlattı, yüksek güvenlikli cezaevine alındı”

“ÖRGÜTTE KİMLERİN OLDUĞUNU ANLATTI”

Apaydın’ın verdiği dilekçede örgütte kimlerin olduğunu, işleyişinin ve yapısının nasıl oluştuğunu tarif ettiğini söyleyen Çolak, şöyle devam etti:

“Onur Bey kendi ifadesinde, bu eylemler sonucunda örgütün suç gelirleriyle elde ettiği mal varlığını da yargıya bildirdi.

Örgütün kasası zaten dosya kapsamında verilen ifadelerde de görüleceği üzere mal varlığı gelirleridir. Gelirler üzerinden yani mal varlıkları üzerinden örgüt hayatını idame ettirir, gelir elde eder. Çünkü bunlar bir ticari işletmedir.

Bu ticari işletmeden sebebiyle örgüt kendi maddi gelirlerini oluşturmaktadır. Yani şu da görülecektir ki zaten zamanla şu da Candan kardeşinin hesabına girmiş örgüt veya örgütün herhangi bir mal varlığından veya ifadede ismi geçen herhangi bir kişiden Candan kardeşinin hesabına girmiş, herhangi bir para açığı ve hesap hareketi zaten bulunmamaktadır.”