Nihal Candan’ın eski sevgilisi Onur Apaydın’dan 14 sayfalık dilekçe: “Örgütün yapısını anlattı, yüksek güvenlikli cezaevine alındı”
Sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilen Nihal Candan’ın çete suçlamasıyla 459 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan eski polis memuru sevgilisi Onur Apaydın, mahkemeye bir dilekçe sundu. Apaydın’ın avukatları, bu dilekçenin sosyal medyaya yansımasının ardından müvekkillerinin yüksek güvenlikli cezaevinde tek kişilik koğuşa alındığını açıkladı. Avukat Ayşenur Çolak, 14 sayfalık dilekçede Apaydın’ın Sarallar isimli suç örgütünün işleyişini anlattığını iddia etti. Çolak, “Gerçek suçlular kendilerini perdelemek için Candan kardeşleri ve kendisini bu dosyada piyon olarak sunmuşlardır.” iddiasında bulundu.
Cezaevinde 37 kiloya düşünce sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliyesine karar verilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın eski polis memuru sevgilisi Onur Apaydın’ın avukatları Ayşenur Çolak ve Nihat Nuri Akar, Apaydın’ın ifadelerinden oluşan 14 sayfalık dilekçeyi mahkemeye sundu.