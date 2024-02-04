Nihat Altınkaya'ya ne oldu, Survivor All Star'dan ayrılacak mı? Sakatlığı devam eden Nihat Altınkaya'nın son durumu
Survivor All Star’a geç katılan Nihat Altınkaya çıktığı ilk mücadelede sakatlandı. Sakatlığı nüksettiği öğrenilen ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Nihat Altınkaya’nın son durumu yarışma takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Nihat Altınkaya'ya ne oldu, Survivor All Star'dan ayrılacak mı?
Yarışma hazırlıkları esnasında yaşanan bir sakatlık ve ardından iki aylık tedavi sürecinin sonrasında Survivor All Star kadrosuna geç dahil olan Nihat Altınkaya, yarışmaya talihsiz bir başlangıç yaptı.