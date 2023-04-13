Nisan ayında Muş'ta kar fırtınası

Muş’ta Nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı 30 santimetreye ulaştı.
Kapanan 30 köy yolu ise özel idaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Bahar mevsiminin yaşandığı Muş’ta kar yağışı ve fırtına etkili olurken, yüksek kesimler yeniden beyaza örtüyle kaplandı.
Kar yağışının etkili olduğu köylerden biri olan Yukarı Yongalı köyünde vatandaşlar tekrar küreklerle kar temizlemeye başladı.
Bahar havasının yaşanması ile meralarda hayvan otlatan çobanlar ise kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ahırlara geri getirmek zorunda kaldı.
Okulun bahçesinde kar topu oynayan çocuklar ise yine karın keyfini çıkardı.