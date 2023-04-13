Nisan ayında Muş'ta kar fırtınası

Muş’ta Nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı kırsal kesimde hayatı olumsuz etkilerken, merada otlatılan hayvanlar tekrar ahırlara alındı.

Nisan ayında Muş'ta kar fırtınası - 1

Muş’ta Nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı 30 santimetreye ulaştı.

Kapanan 30 köy yolu ise özel idaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Nisan ayında Muş'ta kar fırtınası - 2

Bahar mevsiminin yaşandığı Muş’ta kar yağışı ve fırtına etkili olurken, yüksek kesimler yeniden beyaza örtüyle kaplandı.

Nisan ayında Muş'ta kar fırtınası - 3

Kar yağışının etkili olduğu köylerden biri olan Yukarı Yongalı köyünde vatandaşlar tekrar küreklerle kar temizlemeye başladı.

Nisan ayında Muş'ta kar fırtınası - 4

Bahar havasının yaşanması ile meralarda hayvan otlatan çobanlar ise kar yağışı nedeniyle hayvanlarını ahırlara geri getirmek zorunda kaldı.

Nisan ayında Muş'ta kar fırtınası - 5

Okulun bahçesinde kar topu oynayan çocuklar ise yine karın keyfini çıkardı.

Nisan ayında Muş'ta kar fırtınası - 6
Nisan ayında Muş'ta kar fırtınası - 7
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