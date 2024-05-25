Nisan yağışlarında yüzde 24 azalma: "Meteorolojik kuraklık içindeyiz"
Marmara Bölgesi'nde nisan yağışlarının 1991-2020 ortalamasına göre yüzde 24, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 azaldığı belirlendi. Bilecek ve Bursa'da nisan yağışları yüzde 80'den fazla azalırken iki ilde de yağışlı gün sayısı 5'in altına düştü. Uzmanlar, ülkenin meteorolojik bir kuraklık içinde olduğunu vurgulayarak yağışlarda azalma, sıcaklarda ise artma beklediklerinin altını çizdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenilen bilgilere göre, bölgede nisan ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 51,9 milimetre oldu.
Bölgeye geçen yıl nisanda 94,5, bu yılın aynı döneminde ise 39,3 milimetre yağış düştü.