Nisan yağışlarında yüzde 24 azalma: "Meteorolojik kuraklık içindeyiz"

TARİH VEREREK UYARDI

Demirhan, barajlardan gelen suyun belki de önümüzdeki 2030 yılından sonra yetmeyeceğini dile getirererek, şöyle devam etti:

"Çünkü global olarak sıcaklıklarda da bir artış var. Global sıcaklık artışının nisan ayında 0,67 olmuş. Fakat bu sadece nisan ayında değil, genel bir artış var zaten. 2023, son 70 yılın en sıcak yılıydı. Biz yarı kurak bir iklimdeyiz, meteorolojik bir kuraklığın içindeyiz. Dolayısıyla biz her zaman temkinli yaşamak zorundayız. Son 7 ayda yağışlarda yüzde 12 artış olması bizim için çok da bir anlamı yok. Geçici olarak belki evet, barajlarda bir doluluk oranı var. Belki bu yazı biraz daha rahat geçirmemizi sağlayabilir."