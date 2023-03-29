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Nisana iki gün kala Uludağ'da 1 metre kar

Bursa Uludağ'a kışın gelmeyen kar, nisan ayına iki gün kala geldi. Kış ortası yapay kar kullanılan Uludağ'da yağışla birlikte kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Nisana iki gün kala Uludağ'da 1 metre kar - 1

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ yoğun kar yağışı ile yeniden beyazlara büründü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Nisana iki gün kala Uludağ'da 1 metre kar - 2

Uludağ yolunda 8.kilometreden itibaren yoğun kar yolları kaplarken, zirvedeki kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Nisana iki gün kala Uludağ'da 1 metre kar - 3

Kayakseverlerin en çok tercih ettiği turizm merkezlerinden biri olan Uludağ bu sezon istediği ziyaretçiyi alamadı.

Nisana iki gün kala Uludağ'da 1 metre kar - 4

Kar yağışı ortalaması beklenilenin altında olurken, mart ayının son günlerinde lapa lapa kar yağdı. Oteller kapanıp, sezon biterken Uludağ tekrar beyaza büründü.

Nisana iki gün kala Uludağ'da 1 metre kar - 5

Meteoroloji'nin yaptığı ölçümlere göre, Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı 100 santimetreyi aştı. Yoğun kar yağışı sebebiyle Uludağ'a zincirsiz çıkılamıyor.

Nisana iki gün kala Uludağ'da 1 metre kar - 6

Zincir satıcıları 8.kilometreden itibaren nöbet tutarken, yolda kalan bazı vatandaşlar ya geri dönmek zorunda kaldı, ya da lastiklerine zincir takıp devam etti.

Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 12 ile eksi 9 arasında değişecek. Uludağ'da yarın güneşli bir havanın hakim olacağı ancak sıcaklığın eksi 13 dereceye kadar düşeceği öğrenildi.

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