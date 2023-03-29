Nisana iki gün kala Uludağ'da 1 metre kar

Zincir satıcıları 8.kilometreden itibaren nöbet tutarken, yolda kalan bazı vatandaşlar ya geri dönmek zorunda kaldı, ya da lastiklerine zincir takıp devam etti.



Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 12 ile eksi 9 arasında değişecek. Uludağ'da yarın güneşli bir havanın hakim olacağı ancak sıcaklığın eksi 13 dereceye kadar düşeceği öğrenildi.