Nisan ayında yaz sıcakları: Hava sıcaklıkları önce 10 derece artacak, hafta sonu normale dönecek (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Bu hafta en yüksek sıcaklıklar Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülecek. Adana 32 dereceyi görecek. Hava sıcaklığı üç büyük şehirde de artış gösterecek. İstanbul’da mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde olması beklenen hava sıcaklığı, hafta sonu 19-20 derecelere gerileyecek. Megakentte perşembe ve cuma günleri kısa süreli yağmur ihtimali de var.

Nisan ayında yaz sıcakları: Hava sıcaklıkları önce 10 derece artacak, hafta sonu normale dönecek (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 1

Hava sıcaklıkları bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Nisan ayında yaz sıcakları: Hava sıcaklıkları önce 10 derece artacak, hafta sonu normale dönecek (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 2

Hafta sonuna kadar yüksek sıcaklıkların devam edeceğini belirten Çelik, “Bu hafta sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece kadar üzerinde seyredecek. Hafta sonu sıcaklıklar 4-5 derece düşecek ancak hala mevsim normallerinin üzerinde olacak.” diye konuştu.

Nisan ayında yaz sıcakları: Hava sıcaklıkları önce 10 derece artacak, hafta sonu normale dönecek (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 3

En yüksek sıcaklıkların Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görüleceğini bildiren Çelik, sıcaklıkların Adana’da 32, Güneydoğu Anadolu’da 30-31 dereceye kadar çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Çelik, buralarda sıcaklıkların ilçe bazlı daha da yükselebileceğini söyledi.

Nisan ayında yaz sıcakları: Hava sıcaklıkları önce 10 derece artacak, hafta sonu normale dönecek (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 4

Batı bölgelerinde ısınmaya bağlı aralıklarla yağış beklendiğini ancak bunun gün boyu sürmeyeceğini belirten Çelik, Kıyı Ege ve Kuzey Ege’de kısa süreli sağanak geçişinin olacağını ifade etti.

Çelik, hafta sonu ise kuzeybatı bölgelerinin tamamında yağış görüleceğini, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’de yağış beklendiğini aktardı.

Nisan ayında yaz sıcakları: Hava sıcaklıkları önce 10 derece artacak, hafta sonu normale dönecek (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 5

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Cengiz Çelik, Ankara’da cumartesiye kadar yağış beklenmediğini, sıcaklıkların hafta içi 26-28 derece civarında olacağını, hafta sonu ise 22 dereceye düşeceğini bildirdi.

Nisan ayında yaz sıcakları: Hava sıcaklıkları önce 10 derece artacak, hafta sonu normale dönecek (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 6

Perşembe ve cuma günü İstanbul’da kısa süreli, gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Çelik, “Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde olacak. Hafta sonu ise 19-20 dereceye kadar düşecek.” dedi.

Nisan ayında yaz sıcakları: Hava sıcaklıkları önce 10 derece artacak, hafta sonu normale dönecek (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 7

Çelik, İzmir’de gelecek 3 gün boyunca kısa süreli sağanak geçişi beklendiğini, sıcaklıkların hafta sonuna doğru 4-5 derece düşeceğini ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi.

Nisan ayında yaz sıcakları: Hava sıcaklıkları önce 10 derece artacak, hafta sonu normale dönecek (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 8

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Nisan ayında yaz sıcakları: Hava sıcaklıkları önce 10 derece artacak, hafta sonu normale dönecek (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 9

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Nisan ayında yaz sıcakları: Hava sıcaklıkları önce 10 derece artacak, hafta sonu normale dönecek (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 10

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Nisan ayında yaz sıcakları: Hava sıcaklıkları önce 10 derece artacak, hafta sonu normale dönecek (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 12

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