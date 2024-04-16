Nisan ayında yaz sıcakları: Hava sıcaklıkları önce 10 derece artacak, hafta sonu normale dönecek (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)

En yüksek sıcaklıkların Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görüleceğini bildiren Çelik, sıcaklıkların Adana’da 32, Güneydoğu Anadolu’da 30-31 dereceye kadar çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Çelik, buralarda sıcaklıkların ilçe bazlı daha da yükselebileceğini söyledi.