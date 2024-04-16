Nisan ayında yaz sıcakları: Hava sıcaklıkları önce 10 derece artacak, hafta sonu normale dönecek (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Bu hafta en yüksek sıcaklıklar Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülecek. Adana 32 dereceyi görecek. Hava sıcaklığı üç büyük şehirde de artış gösterecek. İstanbul’da mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde olması beklenen hava sıcaklığı, hafta sonu 19-20 derecelere gerileyecek. Megakentte perşembe ve cuma günleri kısa süreli yağmur ihtimali de var.
Hava sıcaklıkları bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.