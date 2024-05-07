Nisanda beklenen yağmurlar gelmedi, Avlan Gölü kurumaya başladı
Antalya’nın Elmalı ilçesinde geçen yıl yaşanan ciddi kuraklığın ardından kış aylarındaki yağışlarla yeniden su tutan Avlan Gölü, beklenen nisan yağmurlarını alamayınca yeniden kurumaya başladı.
Antalya ve Göller Yöresi’nin en önemli sulak alanlarından Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü, uzun süren kuraklıktan sonra, 1990’lı yıllarda yeniden su tutmaya başladı.Doğal yaşamın da yeniden canlandığı ve renklendiği bölgede, başta vahşi ve bilinçsiz tarımsal sulama ile iklim krizine bağlı yağışların azalması, gölün yine büyük ölçüde kurumasına yol açtı.