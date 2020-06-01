Normalleşme sürecinin ilk mesai bitiminde İstanbul trafiği
Corona virüs salgını sürecinde yeni normalleşmenin ilk mesai bitimde İstanbul'da yoğun trafik oluştu. İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 56'lara çıktı.
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İHA 01.06.2020 - 18:09| Son Güncelleme : 01.06.2020 - 18:12
Alınan kararlar neticesinde 1 Haziran günü yeni tip corona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni normalleşme sürecinin ilk günü olacağı söylenilmiş kapalı olan birçok işletmenin de açılmasına karar verilmişti.
Süreç kapsamında ilk mesai günü E-5 karayolu başta olmak üzere ara ve ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.
İBB'nin yoğunluk haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'lara çıktı.
MAHMUTBEY GİŞELERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kendi araçlarıyla veya toplu taşıma araçlarını kullanarak işten dönen vatandaşlar Mahmutbey Gişeleri’nde yoğunluk oluşturdu.
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