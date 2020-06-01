Normalleşme sürecinin ilk mesai bitiminde İstanbul trafiği

Alınan kararlar neticesinde 1 Haziran günü yeni tip corona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni normalleşme sürecinin ilk günü olacağı söylenilmiş kapalı olan birçok işletmenin de açılmasına karar verilmişti.



Süreç kapsamında ilk mesai günü E-5 karayolu başta olmak üzere ara ve ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.