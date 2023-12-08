Noterde rüşvet ağı: 11 kişi tutuklandı

Nevşehir polisi, Avanos Noterliği’nde dolandırıcılık yapılarak kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İki ay süren çalışmalarda Avanos Noterliği’nde ilk tescilde araç bilgileri (ağırlık ve kullanım amacı), teknik değişiklik (yakıt sistemi ve vites), cins değişikliği (okul taşıtı, hususi ve ticari araç) ile tadilat (renk değişikliği ve koltuk ekleme) bilgilerinin yanlış girildiği tespit edildi.