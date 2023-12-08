Noterde rüşvet ağı: 11 kişi tutuklandı

Avanos Noterliği’nde milyonlarca liralık rüşvet ağının ortaya çıkması üzerine başlatılan operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Operasyonda gözaltına alınan 234 kişiden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Noterde rüşvet ağı: 11 kişi tutuklandı - 1

Nevşehir polisi, Avanos Noterliği’nde dolandırıcılık yapılarak kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İki ay süren çalışmalarda Avanos Noterliği’nde ilk tescilde araç bilgileri (ağırlık ve kullanım amacı), teknik değişiklik (yakıt sistemi ve vites), cins değişikliği (okul taşıtı, hususi ve ticari araç) ile tadilat (renk değişikliği ve koltuk ekleme) bilgilerinin yanlış girildiği tespit edildi.

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Noterde rüşvet ağı: 11 kişi tutuklandı - 2

Denetimlerde toplam 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz yapıldığı, kamunun 147 milyon TL zarara uğratıldığı, 406 milyon TL haksız kazanç sağlandığı ve 225 milyon TL rüşvet alındığı belirlendi.

Noterde rüşvet ağı: 11 kişi tutuklandı - 3

76 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 234 kişinin yakalanmasına yönelik 6 Aralık’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Nevşehir merkezli 76 ildeki eş zamanlı operasyonda şüpheliler, adreslerinde yakalandı.

Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin suçtan elde edilen mal varlığına el koyuldu.
Noterde rüşvet ağı: 11 kişi tutuklandı - 4

Operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma ve vermek, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme suçlarından 62’si Nevşehir’de olmak üzere yakalanan 234 şüpheli, emniyete götürüldü.

Noterde rüşvet ağı: 11 kişi tutuklandı - 5

Şüphelilerden 11’i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 215 kişi ise emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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