Nur Hayat’ın ölümünde ihmaller zinciri iddiası
Muğla’nın Menteşe ilçesinde, hidrojen gazı üretim ve dolum tesisindeki patlamada yaşamını yitiren, muhasebe görevlisi Nur Hayat Karataş’ın, patlamanın yaşandığı gün resmi tatil olmasına rağmen acil yetiştirilmesi gereken işler olduğu gerekçesiyle iş yerine çağrıldığını öne sürüldü. Genç kadının, patlamanın yaşandığı gün, görev alanı dışında çalıştırıldığını söyleyen avukat Didem Alaca, “25 yaşında yeni evlenmiş bir insan trajik bir şekilde hayata gözlerini yumdu. İhmali olan herkesin peşinde olacağız.” dedi.
Muğla’nın Menteşe ilçesindeki hidrojen gazı üretim ve dolum tesisinde 16 Temmuz saat 09.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Patlamada, dolum yapan 2 işçi yaralandı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Nur Hayat Karataş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Vücudunda 3’üncü derece yanık oluştuğu tespit edilen yaralılardan Tuncay Ünal’ın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede patlamanın dolum sırasında gaz kaçağından kaynaklandığı belirlendi.