Nur Hayat’ın ölümünde ihmaller zinciri iddiası

Genç kadının görev alanı dışında çalışmaya zorlandığını söyleyen Karataş, iş sağlığı uzmanınca hazırlanan bilirkişi raporunda firma sahipleri ve dolum yapan kişinin ihmalinin olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

“1 ölü ve 1 yaralamalı olayda 2 kişi asli kusurlu oldukları için tutuklandılar. Bilirkişi raporu, iş güvenli uzmanı tarafından hazırlandı. Bu raporda firmanın asli kusurlu olduğu belirtilmiş. Heyet halinde alınacak rapora ayrı bir irdeleme gerekiyor. 25 yaşında yeni evlenmiş bir insan trajik bir şekilde hayata gözlerini yumdu. İhmali olan herkesin peşinde olacağız. Nur Hayat’ın ailesi zor durumda. Savcılık gerekli çalışmaları yapıyor. Yeni talep edilen bilirkişi raporunu da inceleyeceğiz. İfadesinin alınmasının istediğimiz başka kişiler var.”