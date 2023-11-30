Odun topladığı denizde kaybolan kadının eşi: ''Umudumuz tükeniyor''

''HABER BEKLİYORUZ''

Eşinden gelecek güzel bir haber bekleyen Davut Bekar, "Şu an açık söylemek gerekiyorsa umudumuz kalmadı. Bundan sonra hayatta kalması için çok büyük bir mucize olması lazım. Umudumuz tükeniyor. Eşimin cansız bedenine ulaşsak en azından bir kabri olsa, mezarında Kur'an okusak yeter bize. Allah devletimizden razı olsun. Herkes seferber oldu. Bizim için bu kadar masraf yapılıyor. Herkes elinden gelini yapıyor." diye konuştu.