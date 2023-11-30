Odun topladığı denizde kaybolan kadının eşi: ''Umudumuz tükeniyor''
Zeynep Bekar, Rize Ardeşen’de odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp kayboldu. Ailesi, 4'üncü gününe girilen aramalardan gelecek haberi bekliyor. Son görüntüleri ortaya çıkan ve çizmesinin tekine ulaşılan Bekar'ın eşi Davut Bekar, "Umudumuz tükeniyor" dedi.
Ardeşen ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zeynep Bekar, 27 Kasım'da öğle saatlerinde odun toplamak için gittiği sahil kenarında kayboldu.