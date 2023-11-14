Öğrencilere cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
Üniversite öğrencilerine cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları ve başvuruların değerlendirme sürecine dair ayrıntılar belli oldu. Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler nasıl ve nereye başvuru yapacak? İşte ayrıntılar...
Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile birlikte teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları da belirlendi.