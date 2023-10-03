Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet başvurusu ne zaman? Aylık 10 GB internet desteği nasıl alınır?

ÜCRETSİZ İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı A Haber yayınında üniversite öğrencilerine ücretsiz internet uygulamasının ayrıntılarını açıkladı.



Uraloğlu, projenin yaklaşık 3,6 milyon üniversiteliyi kapsayacağını ve bu ay başlayacağını söyledi.



Uraloğlu, "Üç operatörden tekliflerimizi aldık, 12 ay süre içinde mutabakat sağladık. Gençlere verme noktasındayız. Ücretsiz internet projesi için 10 gb interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız. Başkası kullanamayacak. BTK ile bunu sağlama yeteneğine sahibiz. Bu ay 10 gb internet başlar" dedi.



Gençlerin hangi operatörü kullanıyorlarsa aynı şekilde o operatör üzerinden ücretsiz internet hizmetinden faydalanabileceklerini söyleyen Uraloğlu, "Yerli üretim şartı, sınır fiyat konuldu, onun altında kalan yerli üretim markalarına uygulanacak cep telefonu kampanyası var, o da bu ay hayata geçirilir." diye konuştu.