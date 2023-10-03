Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet başvurusu ne zaman? Aylık 10 GB internet desteği nasıl alınır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere destek müjdesi gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere verilecek destekleri açıklamıştı. Açıklanan desteklerden biri de öğrencilere 10 GB ücretsiz internete dairdi. Tüm gözler şimdi bu desteğin ne zaman başlayacağında. Peki, ücretsiz 10 GB internet başvurusu ne zaman? Aylık 10 GB internet desteği nasıl alınır?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, gençlere 10 GB ücretsiz internet desteği verileceği de açıklandı. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversite öğrencilerine ücretsiz internet uygulaması için tarih verdi. İşte, gençlere ücretsiz internet desteğinin tüm ayrıntıları...