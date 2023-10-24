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Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Bakan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu öğrencilere ücretsiz 10 GB internet konusu hakkında araştırmalar hız kazandı. Söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yüz binlerce genci ilgilendiren konuya dair tarih verdi. Peki, öğrencilere ücretsiz 10 GB internet başvurusu ne zaman?

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Bakan tarih verdi - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." diyerek duyurduğu ücretsiz internet projesinde son viraja girildi. Konuya dair son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, üniversite öğrencilerine verilecek ücretsiz 10 GB'lik internetle ilgili sürecin tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Bakan tarih verdi - 2

ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Uraloğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Akademik Yıl Açılış ve EKEV-2023 Akademik Bilim Sanat ve Spor Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Bakan Uraloğlu, üniversite öğrencilerine verilecek ücretsiz 10 GB'lik internete ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sizlere vadettiği 10 GB internetle ilgili süreci aşağı yukarı tamamladık. Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışıyoruz. Bu ayın sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz ama yetişmezse de kasım ayının başında hazır olmuş olacak. Onları size vermiş olacağız. Bilgisayar ve cep telefonuna ciddi bir destek sağlamış olacağız. O da netleşti."

Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Bakan tarih verdi - 3

KİMLER ÜCRETSİZ İNTERNET HAKKINDAN YARARLANABİLİR?

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörlerinden biri üzerinden kullanabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gençlere 10 GB ücretsiz internet desteğinin ayrıntıları belli oldu.

Üniversitelilere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık 10 GB kota tanımlanacak. Öğrenciler, ücretsiz interneti ekim ya da kasım ayı içerisinde kullanmaya başlayacak.

TRT Haber'in haberine göre; bu kapsamda, 10 GB internet kotasının maliyeti operatörler tarafından değil, devlet tarafından karşılanacak. Öğrenciler, ekim ayı içerisinde 10 GB interneti kullanmaya başlayacak.

Bir öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış hattı yok ise ücretsiz internet paketini kullanamayacak.

Dolayısıyla suiistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Düzenleme; şu an için master, yüksek lisans ve açık öğretimi kapsamıyor.

Kapsamın genişletilip daraltılmasıyla kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek.

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