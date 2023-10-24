Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Bakan tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu öğrencilere ücretsiz 10 GB internet konusu hakkında araştırmalar hız kazandı. Söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yüz binlerce genci ilgilendiren konuya dair tarih verdi. Peki, öğrencilere ücretsiz 10 GB internet başvurusu ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." diyerek duyurduğu ücretsiz internet projesinde son viraja girildi. Konuya dair son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, üniversite öğrencilerine verilecek ücretsiz 10 GB'lik internetle ilgili sürecin tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi.