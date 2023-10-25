Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? Hangi telefon modelleri vergi indirimi kapsamında?
Öğrencilere cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. Üniversite öğrencileri cep telefonu, bilgisayar ve ücretsiz internet desteğinden, belirli şartlar kapsamında yararlanacak. Söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ile öğrencilerin araştırmaları da hız kazandı. Peki, öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı şartları neler?
"Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.