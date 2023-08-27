Öğrencilere vergisiz (ÖTV'siz) telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon çalışmasında son durum
Öğrencilere vergisiz (ÖTV'siz) telefon ve bilgisayar satışı çalışmasının ayrıntıları merak konusu olmaya devam ediyor Gençlere vergisiz telefon için 15 model üzerinde çalışma yapıldığı iddiaları gündemde. Peki, öğrencilere vergisiz (ÖTV'siz) telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? İşte vergisiz telefon çalışmasında son durum...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.