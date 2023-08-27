Öğrencilere vergisiz (ÖTV'siz) telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon çalışmasında son durum

Öğrencilere vergisiz (ÖTV'siz) telefon ve bilgisayar satışı çalışmasının ayrıntıları merak konusu olmaya devam ediyor Gençlere vergisiz telefon için 15 model üzerinde çalışma yapıldığı iddiaları gündemde. Peki, öğrencilere vergisiz (ÖTV'siz) telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? İşte vergisiz telefon çalışmasında son durum...

Öğrencilere vergisiz (ÖTV'siz) telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon çalışmasında son durum - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğrencilere vergisiz (ÖTV'siz) telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon çalışmasında son durum - 2

ÇALIŞMA OLDUĞUNU DOĞRULADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine , bu konuda bir çalışma olduğunu ancak ayrıntı  paylaşamayacağını söyledi.

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi.

Öğrencilere vergisiz (ÖTV'siz) telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon çalışmasında son durum - 3

Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

Öğrencilere vergisiz (ÖTV'siz) telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon çalışmasında son durum - 4

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Vergisiz telefon ve bilgisayar satışından sadece üniversite öğrenci yararlanabilmesi, açık öğretim öğrencilerinin kapsam dışı kalması bekleniyor.

Öğrencilere vergisiz (ÖTV'siz) telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon çalışmasında son durum - 5

HANGİ MODELLERİ KAPSAYACAK?

Henüz öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar şartları açıklanmadı ancak çalışmanın sadece Türkiye'de üretilen modelleri kapsayacağı iddialar arasında bulunuyor.

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