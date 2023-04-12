Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle mülakat sonuç tarihi paylaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 45 bin öğretmen atama takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Atama aşamalarından olan mülakat süreci 16 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle mülakat sonuç tarihi paylaşıldı. Peki, öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle mülakat sonuç tarihi paylaşıldı - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımı ilan edildi. Mülakatların başlaması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik 2023 takvimine göre, mülakat sonuçları nisan ayında ilan edilecek. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle mülakat sonuç tarihi paylaşıldı - 2

KONTENJAN DAĞILIMI

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle mülakat sonuç tarihi paylaşıldı - 3

ATAMA TAKVİMİ

7 Nisan tarihinde başlayan  sözlü sınavlar 16 Nisan'da sona erecek. Sonuçlar ise 18 Nisan'da ilan edilecek. 

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle mülakat sonuç tarihi paylaşıldı - 4

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklayacak.

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