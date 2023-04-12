Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimiyle mülakat sonuç tarihi paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımı ilan edildi. Mülakatların başlaması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik 2023 takvimine göre, mülakat sonuçları nisan ayında ilan edilecek.
45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.
7 Nisan tarihinde başlayan sözlü sınavlar 16 Nisan'da sona erecek. Sonuçlar ise 18 Nisan'da ilan edilecek.
Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.
Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklayacak.