Öğretmen atamaları 2024: Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Öğretmen atamalarının bu yıl ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan öğretmen atama duyurusunu bekleyen öğretmen adayları, bu yıl kaç bin kişinin atanacağını merak ediyor. Peki, 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Öğretmen atamaları 2024: Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? - 1

2024 öğretmen atama takvimi, atama bekleyen yüz binlerce öğretmenin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı son açıklamada Kabine toplantısını işaret etmişti. Kabine'de karar verilecek olan atama sayısına bağlı olarak, öğretmen atama takviminin de netleşmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...

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Öğretmen atamaları 2024: Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? - 2

2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin nisan ayında belli olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamalarda, öğretmen alımına dair bir bilgi yer almadı.

Konuya ilişkin gelişmelerin ilerleyen günlerde yapılacak olan Kabine toplantısının ardından belli olması bekleniyor.

Öğretmen atamaları 2024: Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? - 3

BAKAN YUSUF TEKİN'İN AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamanın ardından, öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Öğretmen atamaları 2024: Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? - 4

EN SON 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMIŞTI

Son olarak geçen yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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