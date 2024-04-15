Öğretmen atamaları 2024: Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Öğretmen atamalarının bu yıl ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan öğretmen atama duyurusunu bekleyen öğretmen adayları, bu yıl kaç bin kişinin atanacağını merak ediyor. Peki, 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
2024 öğretmen atama takvimi, atama bekleyen yüz binlerce öğretmenin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı son açıklamada Kabine toplantısını işaret etmişti. Kabine'de karar verilecek olan atama sayısına bağlı olarak, öğretmen atama takviminin de netleşmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...