Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, bran dağılımı nasıl olacak? Öğretmen atama takvimi için heyecanlı bekleyiş
Öğretmen atama takvimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şubat ayında ayrıntıların belli olmasını bekleyen binlerce adayın gözü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruda. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
2024 öğretmen atam takvimi atama bekleyen öğretmen adayların gündemindeki yerini koruyor. Öğretmen atamalarına ilişkin açıklamada bulunan Milil Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili kabine toplantısını işaret etmişti.