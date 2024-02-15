Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, bran dağılımı nasıl olacak? Öğretmen atama takvimi için heyecanlı bekleyiş

Öğretmen atama takvimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şubat ayında ayrıntıların belli olmasını bekleyen binlerce adayın gözü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruda. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, bran dağılımı nasıl olacak? Öğretmen atama takvimi için heyecanlı bekleyiş - 1

2024 öğretmen atam takvimi atama bekleyen öğretmen adayların gündemindeki yerini koruyor. Öğretmen atamalarına ilişkin açıklamada bulunan Milil Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili kabine toplantısını işaret etmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, bran dağılımı nasıl olacak? Öğretmen atama takvimi için heyecanlı bekleyiş - 2

Öğretmen atama takviminin yanı sıra kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları belli olacak.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, bran dağılımı nasıl olacak? Öğretmen atama takvimi için heyecanlı bekleyiş - 3

BRANŞ DAĞILMI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2024 bütçesi TBMM'de onaylandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımızla koordineli biçimde atama için bize tanımlanacak sayıyı belirleyeceğiz. Sonra da Bakanlıkta oturup hangi branşa ne kadar öğretmen alacağımızı belirleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, bran dağılımı nasıl olacak? Öğretmen atama takvimi için heyecanlı bekleyiş - 4

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Tekin; "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER