Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak? (Öğretmen atama takvimi 2024)
Öğretmen ataması tarihleri, kadroları ve branş dağılımı ile ilgili son durum atama bekleyen binlerce adayın gündeminde. 2024 yılında yapılacak atamaların ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak takvimle birlikte belli olacak. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak?
Yeni öğretmen ataması için binlerce öğretmen adayının heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.