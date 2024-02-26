Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak? (Öğretmen atama takvimi 2024)

Öğretmen ataması tarihleri, kadroları ve branş dağılımı ile ilgili son durum atama bekleyen binlerce adayın gündeminde. 2024 yılında yapılacak atamaların ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak takvimle birlikte belli olacak. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak?

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak? (Öğretmen atama takvimi 2024) - 1

Yeni öğretmen ataması için binlerce öğretmen adayının heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

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Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak? (Öğretmen atama takvimi 2024) - 2

BAKAN YUSUF TEKİN'İN AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak? (Öğretmen atama takvimi 2024) - 3

Tekin, geçtiğimiz aylarda yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak? (Öğretmen atama takvimi 2024) - 4

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mart ayında belli olması bekleniyor.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi branşlarda alım yapılacak? (Öğretmen atama takvimi 2024) - 5

SON ATAMALAR MAYIS AYINDA YAPILMIŞTI

Son olarak geçen yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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