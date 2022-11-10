Öğretmene sınıfta dayak

Eğitimciye yapılan saldırıyı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırı olarak gördüklerini kaydeden Çatı, şöyle konuştu:

"Gözü dönmüş saldırganların umudu yaralamalarına ve toplumun geleceğini karartmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bu saldırganlara karşı toplum ve ülke olarak önlem almak zorundayız.