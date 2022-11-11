Öğretmenler Günü ne zaman, bu yıl hangi güne denk geliyor?

Kasım ayının en özel günlerinden biri olan Öğretmenler Günü için hazırlıklar başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenler hediyelerle ve etkinliklerle onurlandırılacak. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu yıl Öğretmenler Günü, perşembe gününe denk geliyor.