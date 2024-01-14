Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları ne zaman bitecek?

Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği ön başvuru ve tercih başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Söz konusu başvuru süreci başladı. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları ne zaman bitecek?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları ne zaman bitecek? - 1

2024 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları 13 Ocak itibariyle başladı. “Ön Başvuru” süreci geçtiğimiz günlerde tamamlanan mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri online sistem üzerinden yapılacak.

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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları ne zaman bitecek? - 2

TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Tercih başvuruları ise 13-17 Ocak 2024 tarihleri arasında “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir.

Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları ne zaman bitecek? - 3

YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, atamalar 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılacak.

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