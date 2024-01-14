Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları ne zaman bitecek?
Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği ön başvuru ve tercih başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Söz konusu başvuru süreci başladı. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları ne zaman bitecek?
2024 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları 13 Ocak itibariyle başladı. “Ön Başvuru” süreci geçtiğimiz günlerde tamamlanan mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri online sistem üzerinden yapılacak.